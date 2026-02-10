Квартира була зачинена: в Кривому Розі в пожежі загинули малюки - судити будуть матір

Фото з відкритих джерел

У Кривому Розі будуть судити 40-річну жінку за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Її двоє малюків загинули під час пожежі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталась у вересні минулого року. В квартирі було коротке замикання лічильника, через що спалахнула пожежа. В квартирі без нагляду були 5-річна дівчинка та 2-річний хлопчик. Вони не змогли самостійно вибратись з квартири та загинули від отриманих опіків.

Відомо, що матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей. Зараз розглядається позов про позбавлення її батьківських прав щодо трьох старших дітей, які перебувають у центрі реабілітації.

"На жаль, подібні трагедії - непоодинокі. 7 лютого 2026 року у селі Жовкви Львівської області від отруєння димом загинули троє хлопчиків 2, 4 і 6 років. Мати залишила їх одних із самого ранку. Коли повернулася ввечері, діти були без свідомості. Медики констатували смерть. Жінці вже повідомлено про підозру за ст. 166 ККУ", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.