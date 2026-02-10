18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 21:20

Квартира була зачинена: в Кривому Розі в пожежі загинули малюки - судити будуть матір

10 лютого 2026, 21:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі будуть судити 40-річну жінку за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Її двоє малюків загинули під час пожежі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталась у вересні минулого року. В квартирі було коротке замикання лічильника, через що спалахнула пожежа. В квартирі без нагляду були 5-річна дівчинка та 2-річний хлопчик. Вони не змогли самостійно вибратись з квартири та загинули від отриманих опіків.

Відомо, що матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей. Зараз розглядається позов про позбавлення її батьківських прав щодо трьох старших дітей, які перебувають у центрі реабілітації.

"На жаль, подібні трагедії - непоодинокі. 7 лютого 2026 року у селі Жовкви Львівської області від отруєння димом загинули троє хлопчиків 2, 4 і 6 років. Мати залишила їх одних із самого ранку. Коли повернулася ввечері, діти були без свідомості. Медики констатували смерть. Жінці вже повідомлено про підозру за ст. 166 ККУ", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа трагедія діти Дніпропетровська область
У Львові вранці сталася смертельна пожежа
10 лютого 2026, 12:49
РФ атакувала Одесу БпЛА: спалахнула пожежа на підприємстві
08 лютого 2026, 09:27
У Яготині під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник
08 лютого 2026, 09:05
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я
11 лютого 2026, 01:35
Співачка TAYANNA через стрес опинилась у лікаря - що сталось
11 лютого 2026, 00:55
Співак DREVO заручився: наречена показала, як виглядає обручка
11 лютого 2026, 00:35
Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше
10 лютого 2026, 23:55
Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними
10 лютого 2026, 23:35
В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків
10 лютого 2026, 22:51
Зеленський дозволив служити чоловікам 60+
10 лютого 2026, 22:05
Заробив мільйони: на Житомирщині чоловік крав електроенергію для "майнінгу"
10 лютого 2026, 21:40
У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації
10 лютого 2026, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »