Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше

За 2025 рік Україна відправила на експорт 50,5 тис. т меду. При цьому, на думку експерта, на українському ринку меду зараз недостатньо

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Керівник компанії "Мед України" Едуард Кричфалушій зазначив, що в Україні дефіцит меду. Однією з ознак він назвав те, що деяких сортів просто немає в торгових мережах.

"Ми можемо говорити про те, що акацієвий мед уже обмежений у дистрибуції, у магазинах. Так, він ще є, він ще постачається із залишків або в якихось супердорогих чи преміальних комплектаціях, але якщо подивитися, в масовій позиції його вже немає на українському ринку. Липовий мед – його очікує та ж сама історія. Найближчим часом гречаний мед підбереться до нуля", - каже експерт.

За його словами, український мед в Україні коштує дорожче, аніж в Німеччині. Слід зазначити, що за минулий рік найбільшими покупцями українського меду стали Німеччина, Польща та Франція.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).