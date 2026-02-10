18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 20:55

У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації

10 лютого 2026, 20:55
Фото: прокуратура
У Харкові посадовці комунального підприємства влаштували схему викрадення грошей. Вони привласнювали собі зарплати фіктивних працівників

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що чиновниця комунального підприємства фіктивно працевлаштувала шістьох чоловіків. До схеми залучила свого заступника та чотирьох начальників структурних підрозділів.

Чиновники шукали бажаючих "влаштуватись на роботу", оформлювали їх на ріхні посади, отримували доступ до їхніх банківських карток та забирали зарплату. Фіктивні працівники насправді не виконували жодних обов'язків, проте в обмін на зарплату отримували бронювання від мобілізації.

Усім шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
