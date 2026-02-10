У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації

Фото: прокуратура

У Харкові посадовці комунального підприємства влаштували схему викрадення грошей. Вони привласнювали собі зарплати фіктивних працівників

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що чиновниця комунального підприємства фіктивно працевлаштувала шістьох чоловіків. До схеми залучила свого заступника та чотирьох начальників структурних підрозділів.

Чиновники шукали бажаючих "влаштуватись на роботу", оформлювали їх на ріхні посади, отримували доступ до їхніх банківських карток та забирали зарплату. Фіктивні працівники насправді не виконували жодних обов'язків, проте в обмін на зарплату отримували бронювання від мобілізації.

Усім шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.