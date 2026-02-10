18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 17:05

На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро

10 лютого 2026, 17:05
фото: GORO Mountain Resort
В Україні збудують новий гірський курорт GORO Mountain Resort. Його вже будує на Львівщині OKKO Group

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на forbes.ua.

Сума інвестицій складає 140 млн євро, а термін будівництва – 15 років.

Загальна площа курортного об’єкта становитиме майже 1200 га.

На курорті буде 41 лижна траса, з'явиться перша в Україні найдовша гондольна канатна дорога (2.8 км) і найдовша лижна траса (3.8 км).

Нагадаємо, відомий гірськолижний курорт "Драгобрат" виставили на продаж. Його оцінили у 2,75 млн доларів або близько 116 млн гривень.

