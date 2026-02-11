Співак DREVO заручився: наречена показала, як виглядає обручка

Фото з відкритих джерел

24-річний співак Максим Дерев'янчук (більш відомий як DREVO) освідчився своїй дівчині Яні. Закохані показали фото, як це сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Деталі пропозиції невідомі. Проте по фотографіях пари можна зрозуміти, що DREVO придбав великий букет троянд. У соціальній мережі Яна показала, як виглядає її обручка.

Коли саме буде весілля, поки що невідомо. Наразі пара ділиться з прихильниками фотографіями з їхнього особливого дня.

Нагадаємо, раніше також одружився репер OTOY. За словами артиста, він та його кохана хотіли маленьке святкування, і навіть намагались заощадити. Проте в результаті витратили всі накопичення.