Співак DREVO заручився: наречена показала, як виглядає обручка
24-річний співак Максим Дерев'янчук (більш відомий як DREVO) освідчився своїй дівчині Яні. Закохані показали фото, як це сталось
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Деталі пропозиції невідомі. Проте по фотографіях пари можна зрозуміти, що DREVO придбав великий букет троянд. У соціальній мережі Яна показала, як виглядає її обручка.
Коли саме буде весілля, поки що невідомо. Наразі пара ділиться з прихильниками фотографіями з їхнього особливого дня.
Нагадаємо, раніше також одружився репер OTOY. За словами артиста, він та його кохана хотіли маленьке святкування, і навіть намагались заощадити. Проте в результаті витратили всі накопичення.
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
