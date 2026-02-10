18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55

У Києві аферисти продавали житло людей

10 лютого 2026, 16:55
Фото: Нацполіція
У столиці викрили сотирьох шахраїв. які привласнювали та продавали житло киян. Здебільшого їхніми жертвами ставали люди похилого віку

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився 58-річний киянин, який залучив спільників віком від 40 до 60 років. Вони шукали житло, власники якого померли, були недієздатними або ж квартири належали самотнім людям чи громадянам похилого віку.

Згодом аферисти підробляли документи та видавали себе за законних власників. Таким чином вони продавали нерухомість, а отримані гроші забирали собі. Відомо про щонайменше вісім випадків привласнення квартир та приватних будинків у різних районах столиці, на яких вони збагатились більш ніж на 8 мілйонів гривень.

"Наразі обвинувальні акти скеровано до суду, санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

