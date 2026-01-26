Украина готовится к новым переговорам по завершению войны

фото: Офис Президента Украины

Украинская делегация доложила о результатах переговоров в ОАЭ с представителями США и РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр ключевых вопросов, прежде всего военных, которые необходимы для прекращения боевых действий.

Отдельное внимание было уделено сложным политическим аспектам, которые остаются нерешенными.

"Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе", – подытожил президент Украины.

