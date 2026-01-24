Фото: з відкритих джерел

У столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися тристоронні мирні переговори між делегаціями Росії, України та Сполучених Штатів

Про це повідомили джерела Суспільного в українській делегації, передає RegioNews.

Як зазначається, зустріч тривала понад три години.

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українських офіційних осіб, переговори пройшли у "позитивному" та "конструктивному" ключі.

За його словами, сторони домовилися провести ще один раунд перемовин в Абу-Дабі вже наступного тижня.

Нагадаємо, ввечері 23 січня в Абу-Дабі стартували перші з початку повномасштабної війни прямі тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Головною темою зустрічі є обговорення "параметрів закінчення війни".

Повідомлялося, що під час першого дня перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу.