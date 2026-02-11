Співачка TAYANNA через стрес опинилась у лікаря - що сталось
Співачка TAYANNA потрапила до лікаря. Артистка розповіла, чому так сталось
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами співачки, вона дуже сильно переживає стрес. У результаті через це випав один із її зубів. При цьому артистка ставиться до цього з іронією та закликає українців триматися.
"Хочете, я вам розкажу про мій рівень стресу? Настільки високий він, що в мене випадають зуби. Просто випав зуб. Тримаємося", - каже TAYANNA.
Довідка. Tayanna (Тетяна Решетняк) - відома українська співачка, композиторка та ведуча. Багатьом глядачам вона знайома також завдяки участі в 4 сезоні "Голосу країні". Там вона дійшла до фіналу та посіла друге місце.
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в УкраїнуВсі новини »
09 лютого 2026, 23:20"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я
11 лютого 2026, 01:35Співак DREVO заручився: наречена показала, як виглядає обручка
11 лютого 2026, 00:35Україна експортувала понад 50,5 тис. тонн меду: які країни купували найчастіше
10 лютого 2026, 23:55Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними
10 лютого 2026, 23:35В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків
10 лютого 2026, 22:51Зеленський дозволив служити чоловікам 60+
10 лютого 2026, 22:05Заробив мільйони: на Житомирщині чоловік крав електроенергію для "майнінгу"
10 лютого 2026, 21:40Квартира була зачинена: в Кривому Розі в пожежі загинули малюки - судити будуть матір
10 лютого 2026, 21:20У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації
10 лютого 2026, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »