Співачка TAYANNA через стрес опинилась у лікаря - що сталось

За словами співачки, вона дуже сильно переживає стрес. У результаті через це випав один із її зубів. При цьому артистка ставиться до цього з іронією та закликає українців триматися.

"Хочете, я вам розкажу про мій рівень стресу? Настільки високий він, що в мене випадають зуби. Просто випав зуб. Тримаємося", - каже TAYANNA.

Довідка. Tayanna (Тетяна Решетняк) - відома українська співачка, композиторка та ведуча. Багатьом глядачам вона знайома також завдяки участі в 4 сезоні "Голосу країні". Там вона дійшла до фіналу та посіла друге місце.