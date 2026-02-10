В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно тексту документа, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування й узгодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Евакуація може бути загальною і частковою – для окремих категорій населення, які не можуть самостійно евакуюватися з огляду на вік чи стан здоров’я (діти, люди з інвалідністю, люди похилого віку тощо).

Після ухваленого рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, її евакуює поліціянт без їхньої згоди. Далі правоохоронець передає дитину органам опіки.

Як повідомлялось, на окупованих територіях дітям у школах замість дзвінка вмикають російські пісні про війну. Дітям нав'язують культ війни.