10 лютого 2026, 22:51

В Україні дозволили примусову евакуацію дітей без згоди батьків

10 лютого 2026, 22:51
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей без згоди батьків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно тексту документа, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування й узгодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Евакуація може бути загальною і частковою – для окремих категорій населення, які не можуть самостійно евакуюватися з огляду на вік чи стан здоров’я (діти, люди з інвалідністю, люди похилого віку тощо).

Після ухваленого рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, її евакуює поліціянт без їхньої згоди. Далі правоохоронець передає дитину органам опіки.

Як повідомлялось, на окупованих територіях дітям у школах замість дзвінка вмикають російські пісні про війну. Дітям нав'язують культ війни.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
