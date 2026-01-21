В Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відповідні відомства перевірять інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків атака РФ і надзвичайної ситуації

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора.

Глава держави зазначив, що для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", – зауважив Зеленський.

Як повідомлялось, до 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства можуть бронювати своїх працівників через портал "Дія" у декілька разів швидше. Після цієї дати повернуться стандартні правила.