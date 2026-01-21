13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 14:47

В Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників

21 січня 2026, 14:47
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Відповідні відомства перевірять інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків атака РФ і надзвичайної ситуації

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора.

Глава держави зазначив, що для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", – зауважив Зеленський.

Як повідомлялось, до 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства можуть бронювати своїх працівників через портал "Дія" у декілька разів швидше. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

16 січня 2026
07 серпня 2025
