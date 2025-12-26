15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 11:37

Вакцина від ВПЛ вже в Україні: безкоштовні щеплення для дівчаток стартують із 1 січня

26 грудня 2025, 11:37
Читайте также на русском языке
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Цього місяця дев'ятивалентна вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) надійшла на склад Медичних закупівель України

Про це повідомило Міністнерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

До кінця грудня її доставлять у регіони, щоб з 1 січня 2026 року розпочалася обов’язкова вакцинація дівчат віком 12-13 років відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень.

Закуплена вакцина "Гардасил" формує захист від дев'яти типів ВПЛ, включно з високоонкогенними типами 16 та 18. Вона запобігає розвитку раку шийки матки та інших захворювань, спричинених ВПЛ, таких як рак вульви, піхви та анального каналу.

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно фіксують близько 3 тис. випадків злоякісних новоутворень шийки матки, а рівень смертності перевищує середній показник по ЄС у 2,5 рази.

Вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації у 149 країнах світу, а безоплатне однократне щеплення для дівчат проводиться у 84 країнах.

Що таке ВПЛ?

Вірус папіломи людини – це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки і передаються переважно статевим шляхом. Інфекція може спричинити бородавки або розвиток онкологічних захворювань.

Існує понад 200 типів ВПЛ, деякі з них мають високий онкогенний ризик.

За даними ВООЗ, у 2019 році ВПЛ спричинив близько 620 тис. випадків раку у жінок і 70 тис. у чоловіків, при цьому рак шийки матки – четвертий за поширеністю серед жінок.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань. Окрім того, з нового року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вірус Україна вакцина МОЗ вакцинація дівчатка ВПЛ
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Зупинка підйомника на горі Захар Беркут: рятувальники евакуювали 78 людей
26 грудня 2025, 15:20
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
26 грудня 2025, 15:09
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 14:48
Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: загинув водій електроскутера
26 грудня 2025, 14:43
Наслідки атаки на Умань: Черкаська ОВА оприлюднила фото та подробиці
26 грудня 2025, 14:25
На Вінниччині адвокат збив 10-річну дитину на самокаті: йому повідомили про підозру
26 грудня 2025, 14:10
На Львівщині судитимуть екскерівника лісництва, який завдав збитків державі на 15 млн грн
26 грудня 2025, 13:59
На Абранському перевалі на Закарпатті мікроавтобус врізався у вантажівку: є загиблий та травмовані
26 грудня 2025, 13:45
Надзвичайна ситуація в Карпатах: близько 80 людей застрягли на підйомнику
26 грудня 2025, 13:37
У Києві власник квартири побив до смерті свого гостя
26 грудня 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »