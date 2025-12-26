Вакцина від ВПЛ вже в Україні: безкоштовні щеплення для дівчаток стартують із 1 січня

Фото: МОЗ

Цього місяця дев'ятивалентна вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) надійшла на склад Медичних закупівель України

Про це повідомило Міністнерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

До кінця грудня її доставлять у регіони, щоб з 1 січня 2026 року розпочалася обов’язкова вакцинація дівчат віком 12-13 років відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень.

Закуплена вакцина "Гардасил" формує захист від дев'яти типів ВПЛ, включно з високоонкогенними типами 16 та 18. Вона запобігає розвитку раку шийки матки та інших захворювань, спричинених ВПЛ, таких як рак вульви, піхви та анального каналу.

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно фіксують близько 3 тис. випадків злоякісних новоутворень шийки матки, а рівень смертності перевищує середній показник по ЄС у 2,5 рази.

Вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації у 149 країнах світу, а безоплатне однократне щеплення для дівчат проводиться у 84 країнах.

Що таке ВПЛ?

Вірус папіломи людини – це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки і передаються переважно статевим шляхом. Інфекція може спричинити бородавки або розвиток онкологічних захворювань.

Існує понад 200 типів ВПЛ, деякі з них мають високий онкогенний ризик.

За даними ВООЗ, у 2019 році ВПЛ спричинив близько 620 тис. випадків раку у жінок і 70 тис. у чоловіків, при цьому рак шийки матки – четвертий за поширеністю серед жінок.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань. Окрім того, з нового року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років.