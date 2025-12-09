В Україні з 1 січня 2026 року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 січня 2026 року в Україні вступає в дію оновлений Національний календар профілактичних щеплень

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Фейсбуці, передає RegioNews.

Згідно з ним, держава забезпечуватиме вакцинацію від вірусу папіломи людини (ВПЛ). Щеплення буде безоплатним для пріоритетної групи – дівчат віком 12-13 років.

"Старт вакцинації заплановано з січня 2026 року. Держава забезпечить безоплатне однократне щеплення для дівчат 12-13 років. Саме в цьому віці, до початку статевого життя, вакцинація забезпечує найвищий рівень захисту та запобігає інфікуванню у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

МОЗ наголошує, що ВПЛ є основною причиною розвитку раку шийки матки. За даними ВООЗ, 99% випадків цього захворювання спричинені саме інфекцією ВПЛ.

Наразі вакцинація проти ВПЛ входить до національних програм імунізації у 149 країнах світу, а щеплення за однодозною схемою практикується у понад 80 країнах.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань.