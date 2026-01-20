09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
00:55  20 січня
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 09:30

Майже половина – діти: на Дніпропетровщині зростає захворюваність на ГРВІ

20 січня 2026, 09:30
На Дніпровщині фіксують незначне зростання захворюваності на ГРВІ. За тиждень – 8,3 тисячі випадків

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За останній тиждень в Дніпропетровській області зафіксували на 1,1% більше випадків захворювань, аніж минулого тижня. 39% пацієнтів — це діти.

При цьому за той самий період в області зареєстровано понад 350 випадків інфекційних захворювань. Серед них 68 стосуються гострих кишкових інфекцій. Також є підозри на гострий вірусний гепатит.

Експерти нагадують, що важливо пам'ятати про щорічне щеплення, яке значно знижує ризик госпіталізації та летальних наслідків.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

