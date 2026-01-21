18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 20:40

Нова програма для українців 40+: де і як безоплатно перевірити здоров'я

21 січня 2026, 20:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні почала діяти нова програма "Скринінг здоров’я 40+", яка дозволяє всім людям віком від 40 років безоплатно пройти комплексне обстеження

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Обстеження можна пройти за один візит у зручному для себе медичному закладі.

Як записатися на скринінг через "Дію"

Запрошення на проходження скринінгу надходить автоматично через застосунок "Дія" – на 30-й день після дня народження для всіх, кому виповнилося 40 років або більше.

Необхідно прийняти запрошення та замовити "Дія.Картку" у застосунку або використати вже наявну.

Через 7 днів після відкриття картки на неї надійдуть 2000 грн, які можна витратити лише на оплату послуги "Скринінг здоров'я 40+".

Як записатися без "Дії" – через ЦНАП

Через 30 днів після дня народження потрібно звернутися до банку-партнера та замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком.

Після отримання картки необхідно звернутися у ЦНАП для оформлення заявки на участь.

Через 7 днів кошти у розмірі 2000 грн надійдуть на спеціальний рахунок для оплати послуги.

Вибір медичного закладу

Після отримання коштів оберіть медичний заклад, де зручно пройти скринінг — це може бути державний, комунальний або приватний заклад. Для цього:

  1. Зайдіть на сайт screening.moz.gov.ua.
  2. Оберіть заклад на інтерактивній карті.

Записатися можна кількома способами:

  • безпосередньо на сайті, натиснувши кнопку "Записатися на скринінг";
  • телефоном до реєстратури закладу;
  • особисто в медзакладі;
  • через спеціальну вебформу на сайті медзакладу.

Оплата послуги

Оплата здійснюється після першого візиту. Кошти автоматично списуються з "Дія.Картки" або пластикової картки зі спеціальним рахунком. Важливо, що скористатися ними можна лише у закладах, які є у визначеному переліку для програми.

Термін проходження скринінгу

Отримані кошти можна використати не пізніше 17 грудня поточного року. Для людей, які народилися у жовтні–грудні, строк продовжено до 31 березня наступного року. Якщо послуга не була використана, кошти повертаються в держбюджет, а повторне запрошення на участь надходитиме наступного року.

Нагадаємо, 1 січня стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+" в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.

Раніше RegioNews розповідав, що передбачає ця програма та як пройти скринінг.

