Нова програма для українців 40+: де і як безоплатно перевірити здоров'я
В Україні почала діяти нова програма "Скринінг здоров’я 40+", яка дозволяє всім людям віком від 40 років безоплатно пройти комплексне обстеження
Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.
Обстеження можна пройти за один візит у зручному для себе медичному закладі.
Як записатися на скринінг через "Дію"
Запрошення на проходження скринінгу надходить автоматично через застосунок "Дія" – на 30-й день після дня народження для всіх, кому виповнилося 40 років або більше.
Необхідно прийняти запрошення та замовити "Дія.Картку" у застосунку або використати вже наявну.
Через 7 днів після відкриття картки на неї надійдуть 2000 грн, які можна витратити лише на оплату послуги "Скринінг здоров'я 40+".
Як записатися без "Дії" – через ЦНАП
Через 30 днів після дня народження потрібно звернутися до банку-партнера та замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком.
Після отримання картки необхідно звернутися у ЦНАП для оформлення заявки на участь.
Через 7 днів кошти у розмірі 2000 грн надійдуть на спеціальний рахунок для оплати послуги.
Вибір медичного закладу
Після отримання коштів оберіть медичний заклад, де зручно пройти скринінг — це може бути державний, комунальний або приватний заклад. Для цього:
- Зайдіть на сайт screening.moz.gov.ua.
- Оберіть заклад на інтерактивній карті.
Записатися можна кількома способами:
- безпосередньо на сайті, натиснувши кнопку "Записатися на скринінг";
- телефоном до реєстратури закладу;
- особисто в медзакладі;
- через спеціальну вебформу на сайті медзакладу.
Оплата послуги
Оплата здійснюється після першого візиту. Кошти автоматично списуються з "Дія.Картки" або пластикової картки зі спеціальним рахунком. Важливо, що скористатися ними можна лише у закладах, які є у визначеному переліку для програми.
Термін проходження скринінгу
Отримані кошти можна використати не пізніше 17 грудня поточного року. Для людей, які народилися у жовтні–грудні, строк продовжено до 31 березня наступного року. Якщо послуга не була використана, кошти повертаються в держбюджет, а повторне запрошення на участь надходитиме наступного року.
