ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Рішенням Вищого антикорупційного суду Юлії Тимошенко обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 мільйона гривень. Також суд зобов'язав її:

прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора,

не відлучатися з Київської області,

повідомляти про зміну проживання або роботи,

утриматися від спілкування із низкою депутатів,

здати паспорти для виїзду за кордон.

Відомо, що спочатку САП просив заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Обов'язку носити електронний браслет у рішенні немає.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.