"Энергоатом" могут частично приватизировать

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, государство готово к приватизации крупных госкомпаний, в частности, к продаже 25% акций НАЭК "Энергоатом", однако это требует привлечения финансовых учреждений и готовности европейских партнеров.

"В вопросе "Энергоатома" мы готовы продать четверть компании", – отметил он.

В то же время министр отметил, что крупные европейские компании, занимающиеся ядерной энергетикой, испытывают собственные трудности, что затрудняет приобретение доли в Украине во время или после войны.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом". По данным, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Расследование НАБУ установило, что руководителем этой коррупционной схемы был бизнесмен Тимур Миндич . Согласно следствию, он контролировал финансовые потоки, определял размеры выплат и способствовал решению вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны, используя влияние на руководителей центральных органов власти.

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет оглашение его в международный розыск.