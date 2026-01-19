11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 12:55

Антирейтинг невиплат зарплат: Дніпропетровщина виявилась на першому місці

19 січня 2026, 12:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На початок 2026 року в Україні нарахували 36 629 активних проваджень щодо боргів по зарплаті. Більша частина проваджень стосується Дніпропетровської області

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Український бізнес і частина підприємств державного та комунального сектору зустріли Новий Рік із боргами по зарплатах. Загалом за рік таких боргів на 6% більше, аніж у 2024 році. У 2025 році зафіксували 9 174 справи. Це на 30% більше, ніж було у 2024-му.

У яких сферах найчастіше затримували зарплати:

Серед лідерів Дніпропетровщина.Тут відкрили понад третину всіх нових проваджень по країні. Це приблизно 3,2 тисячі справ за 2025 рік. Далі йдуть Івано-Франківська, Сумська та Львівська області.

Нагадаємо, ветеранам російсько-української війни підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес Дніпропетровська область зарплата
Релоковані педагоги Запорізької області ризикують залишитися без зарплати у 2026 році – громадська організація
12 січня 2026, 08:28
Запровадження ПДВ для ФОП матиме негативний суспільно-економічний ефект – УРБ
09 січня 2026, 12:10
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів
19 січня 2026, 15:19
Допомога для переселенців у Харкові: скільки платитимуть в 2026 році
19 січня 2026, 14:37
Ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента
19 січня 2026, 14:04
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 13:58
Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
19 січня 2026, 13:39
Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента
19 січня 2026, 13:35
На Рівненщині через переохолодження загинули двоє людей: ще четверо у лікарні
19 січня 2026, 13:07
У Хмельницькій області зафіксували землетрус – без загрози для людей
19 січня 2026, 12:36
У Запоріжжі жінка викинула з вікна дитину – поліція перевіряє обставини
19 січня 2026, 12:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »