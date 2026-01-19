Антирейтинг невиплат зарплат: Дніпропетровщина виявилась на першому місці

Ілюстративне фото

На початок 2026 року в Україні нарахували 36 629 активних проваджень щодо боргів по зарплаті. Більша частина проваджень стосується Дніпропетровської області

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Український бізнес і частина підприємств державного та комунального сектору зустріли Новий Рік із боргами по зарплатах. Загалом за рік таких боргів на 6% більше, аніж у 2024 році. У 2025 році зафіксували 9 174 справи. Це на 30% більше, ніж було у 2024-му.

У яких сферах найчастіше затримували зарплати:

Серед лідерів Дніпропетровщина.Тут відкрили понад третину всіх нових проваджень по країні. Це приблизно 3,2 тисячі справ за 2025 рік. Далі йдуть Івано-Франківська, Сумська та Львівська області.

