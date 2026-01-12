Релоковані педагоги Запорізької області ризикують залишитися без зарплати у 2026 році – громадська організація

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У 2026 році сотні вчителів із Запорізької області ризикують залишитися без жодної фінансової підтримки через обставини, пов'язані з російською агресією

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Через війну заклади освіти з ТОТ та зони бойових дій були релоковані до Запоріжжя. Релокація врятувала школи, але залишила багатьох педагогів без навантаження: через евакуацію населення та зменшення кількості учнів вони опинилися у стані вимушеного простою.

Цьогоріч держава скасувала мінімальну підтримку для таких вчителів, фактично залишивши їх сам на сам із проблемою виживання.

Запорізький осередок ГО "Захист держави" публічно звернувся до органів місцевого самоврядування області із закликом взяти на себе відповідальність.

Активісти пропонують:

розробити місцеві програми соціальної підтримки педагогів релокованих шкіл до кінця навчального року, щоб вони могли працевлаштуватися;

використати можливості додаткових дотацій із державного бюджету для підтримки цих вчителів.

"Збереження українського вчителя – це питання національної безпеки, адже там, де немає української освіти, завжди з’являється чужий ідеологічний вплив", – підкреслюють активісти ГО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд запровадив щомісячну доплату 4000 гривень для вчителів у прифронтових громадах. Підвищена доплата стосується близько 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.