09 січня 2026, 12:10

Запровадження ПДВ для ФОП матиме негативний суспільно-економічний ефект – УРБ

09 січня 2026, 12:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українська Рада Бізнесу звернулася до Президента, Уряду та Верховної Ради із закликом переглянути ініціативу Мінфіну щодо обов'язкового ПДВ для платників єдиного податку

Відповідне звернення опубліковане на сайті УБР, передає RegioNews.

Йдеться про проєкт закону, який передбачає поширення ПДВ-зобов'язань на підприємців зі спрощеної системи оподаткування.

УРБ, до складу якої входять 127 бізнес-асоціацій і понад 27 тисяч підприємств, заявляє, що аналіз регуляторного впливу до документа містить нереалістичні та занижені розрахунки.

За оцінками Мінфіну, додаткові витрати на адміністрування ПДВ становитимуть лише 56 людино-годин на рік. Водночас, за даними Світового банку, український бізнес у 2024 році витрачав на податкове адміністрування в середньому 595 людино-годин на рік. Крім того, у розрахунках використано мінімальну зарплату, що, за словами бізнесу, не відповідає реальній вартості праці кваліфікованих бухгалтерів.

В УРБ підрахували, що непродуктивні витрати для близько 660 тисяч підприємців можуть становити від 61 до 115 млрд грн на рік, тоді як очікувані надходження до бюджету, за оцінкою Мінфіну, складуть 40,1 млрд грн. Таким чином, бізнес прогнозує негативний суспільно-економічний ефект від запропонованих змін.

Крім цього, в Раді бізнесу наголошують, що запровадження обов’язкового ПДВ для спрощенців призведе до:

  • зростання цін для кінцевих споживачів,
  • збільшення тінізації економіки,
  • закриття частини ФОПів,
  • погіршення інвестиційного клімату,
  • ускладнення відновлення прифронтових і деокупованих регіонів.

Натомість бізнес-спільнота пропонує зосередитися на боротьбі з "сірими схемами", спростити адміністрування ПДВ, запровадити чіткі критерії трудових відносин, посилити контроль у ризикових секторах та провести інституційне перезавантаження податкових і митних органів.

УРБ також закликає переглянути Національну стратегію доходів у частині ПДВ та спрощеної системи, а перед будь-яким розширенням кола платників ПДВ забезпечити радикальне спрощення податкового адміністрування для чинних платників.

Нагадаємо, у Спілці українських підприємців виступають проти обов’язкового ПДВ для малого бізнесу. У СПУ вважають, що це погіршить умови ведення бізнесу та посилить тінізацію економіки.

Як відомо, Міністерство фінансів 18 грудня оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов'язкову сплату податку на додану вартість для малих підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

