Ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи, – Свириденко

Уряд запроваджує підвищення заробітної плати для ветеранів, які беруть участь у суспільно корисних роботах

Про це повідомила прем’єр-міністерка Ірина Свириденко, передає RegioNews.

Максимальна зарплата за суспільно корисні роботи зросте до 16 000 гривень;

Ветерани отримуватимуть підтримку фахівців із супроводу, які допомагатимуть із отриманням статусу безробітного, підготовкою документів на гранти, навчання та ваучери;

Роботодавці, які працевлаштують ветеранів щонайменше на рік, отримають 100% компенсації заробітної плати протягом шести місяців, але не більше ніж 1,5 мінімальної зарплати.

За словами прем’єрки, така підтримка має стимулювати працевлаштування ветеранів, інтеграцію їх у суспільство та розвиток місцевих громад. Програма також спрямована на підтримку бізнесу, що готовий працевлаштовувати колишніх військових.

Фахівці супроводу ветеранів отримають право подавати заяву на статус безробітного від імені ветерана, за його згодою. Вони також допомагатимуть із оформленням документів для участі у грантових програмах, навчанні та отриманні ваучерів, що спрощує доступ ветеранів до соціальної та економічної підтримки.

