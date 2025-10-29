22:03  29 жовтня
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
19:43  29 жовтня
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
19:30  29 жовтня
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 22:32

Ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи, – Свириденко

29 жовтня 2025, 22:32
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Уряд запроваджує підвищення заробітної плати для ветеранів, які беруть участь у суспільно корисних роботах

Про це повідомила прем’єр-міністерка Ірина Свириденко, передає RegioNews.

Максимальна зарплата за суспільно корисні роботи зросте до 16 000 гривень;

Ветерани отримуватимуть підтримку фахівців із супроводу, які допомагатимуть із отриманням статусу безробітного, підготовкою документів на гранти, навчання та ваучери;

Роботодавці, які працевлаштують ветеранів щонайменше на рік, отримають 100% компенсації заробітної плати протягом шести місяців, але не більше ніж 1,5 мінімальної зарплати.

За словами прем’єрки, така підтримка має стимулювати працевлаштування ветеранів, інтеграцію їх у суспільство та розвиток місцевих громад. Програма також спрямована на підтримку бізнесу, що готовий працевлаштовувати колишніх військових.

Фахівці супроводу ветеранів отримають право подавати заяву на статус безробітного від імені ветерана, за його згодою. Вони також допомагатимуть із оформленням документів для участі у грантових програмах, навчанні та отриманні ваучерів, що спрощує доступ ветеранів до соціальної та економічної підтримки.

Як повідомлялось, Благодійний фонд "Право на захист" за підтримки Харківської ОВА оголошує конкурс для роботодавців на отримання фінансової допомоги для покриття витрат на оплату праці найманих працівників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Свириденко Юлія ветеран зарплата
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46
Названа середня зарплата держслужбовців в Україні
24 жовтня 2025, 09:23
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
29 жовтня 2025, 23:11
Майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за 2 місяці
29 жовтня 2025, 22:55
Закарпатців закликають реагувати на тривогу: ОВА нагадує про безпеку
29 жовтня 2025, 22:52
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
29 жовтня 2025, 22:03
Наважилась через великі борги: на Рівненщині жінка пограбувала власну родичку
29 жовтня 2025, 21:50
Кабмін розширює грантову програму "Власна справа": у 2026 році зростуть суми виплат, — Свириденко
29 жовтня 2025, 21:42
У Львові жінка з неповнолітнім родичем вкрала гроші з картки пенсіонера
29 жовтня 2025, 21:25
Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США, — Reuters
29 жовтня 2025, 21:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »