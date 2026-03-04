Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під колеса автомобіля ГАЗ потрапила 12-річна дівчинка. Дитина раптово вибігла на дорогу у у недозволеному для переходу місці, попереду шкільного автобуса "Богдан". 32-річний водій мікроавтобуса не встиг вчасно зреагувати та збив дівчинку.

Непритомну дитину з травмами госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як тяжкий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

