Фото: поліція

Чоловік підпалив кав’ярню на вулиці Братиславській в Деснянському районі столиці у вересні минулого року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вночі чоловік підійшов до кав’ярні, розбив вітрину каменем і закинув всередину пляшку з горючою сумішшю. Пожежа пошкодила інтер’єр та майно закладу.

Палієм виявився 39-річний місцевий мешканець, який на той момент перебував у СЗЧ (самовільно залишив військову частину). Свій вчинок він пояснив помстою: його співмешканка поскаржилася на на словесну перепалку із орендарем кав’ярні. Перебуваючи напідпитку, чоловік спочатку прийшов до підприємця додому, а не заставши його, вирішив підпалити заклад.

Наразі поліція завершила розслідування за статтею про умисне пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 ККУ). Обвинувальний акт скерували до суду.

За скоєне киянину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які спалили три Tesla на замовлення росіян. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.