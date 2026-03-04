Ілюстративне фото: pixabay

В ніч на 4 березня РФ знову здійснила атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 березня у частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення.

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня ворог атакував Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 129 безпілотників.