"Прослушку" Тимошенко здійснював депутат "Слуги народу", – джерела

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела у парламенті.

Раніше у Національному антикорупційному бюро України підтвердили оголошення підозри керівниці депутатської фракції Верховної Ради та оприлюднили матеріали прослуховування. Мова йде про народну депутатку Юлію Тимошенко.

За даними слідства, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами наприкінці 2025 року, Тимошенко почала переговори з окремими парламентарями щодо системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Як відомо, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила проведення обшуків у партійному офісі та категорично відкинула всі звинувачення.

За словами Тимошенко, так звані "невідкладні слідчі дії" тривали всю ніч. Вона стверджує, що понад 30 озброєних осіб без пред’явлення будь-яких процесуальних документів увійшли до приміщення та фактично заблокували роботу офісу. Тимошенко заявили, що категорично відкидає всі звинувачення.

Нагадаємо, увечері 13 січня антикорупційні органи викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці народних депутатів за голосування "за" або "проти"конкретних законопроєктів.

За даними ЗМІ, правоохоронці проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина" в Києві на вулиці Турівській.

У липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який стосувався ліквідації незалежності НАБУ і САП. 31 липня Тимошенко була серед небагатьох народних депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів.

Читайте також: