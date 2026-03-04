У Києві чоловік накинувся на сестру із ножем

Ілюстративне фото

У Києві 43-річний чоловік постане перед судом. Йому загрожує ув'язнення через замах на сестру

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Наприкінці минулого року 56-річна жителька столиці звернулась до поліції. Вона розповіла, що її брат вдарив її ножем. Це сталось, коли 43-річний чоловік був у гостях в старшої сестри. Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього він просто пішов і не надавав їй допомоги.

"Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

