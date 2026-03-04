08:11  04 березня
У Житомирі у приватному дворі знайшли 15 кг ртуті
10:51  04 березня
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
09:20  04 березня
На Черкащині після зіткнення з вантажівкою легковик вилетів у кювет: є жертви
04 березня 2026, 10:38

У Києві чоловік накинувся на сестру із ножем

04 березня 2026, 10:38
У Києві 43-річний чоловік постане перед судом. Йому загрожує ув'язнення через замах на сестру

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Наприкінці минулого року 56-річна жителька столиці звернулась до поліції. Вона розповіла, що її брат вдарив її ножем. Це сталось, коли 43-річний чоловік був у гостях в старшої сестри. Під час конфлікту він схопив кухонний ніж та тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього він просто пішов і не надавав їй допомоги.

"Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
