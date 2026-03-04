Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру начальнику фінансово-економічної служби військової частини, що виконує завдання на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Через дії та недбалість посадовця бригади держава втратила майже 12 млн грн.

Слідство встановило, що фігурант передав підлеглому паролі до "зарплатного проєкту" та не контролював рух коштів. Скориставшись цим, підлеглий привласнив майже 10 млн грн із рахунків військовослужбовців – цього фігуранта затримали у січні.

Крім того, з серпня 2023-го по вересень 2024 року керівник фінслужби подав понад 100 фальшивих рапортівпро нібито участь 11 працівників фінансового підрозділу в бойових діях. Насправді вони перебували в тилу, однак незаконно отримали 4,3 млн грн "бойових" виплат.

Посадовцю бригади оголосили підозру за зловживання службовим становищем та недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 425 КК України).

