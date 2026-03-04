Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників у Херсоні. Ними виявились місцевий охоронець гаражного кооперативу та його дружина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру.

При цьому його дружина займалася наведенням російських обстрілів по громаді. Під виглядом прогулянок із собакою вона обходила місцевість, щоб виявити і передати росіянам локації Сил оборони.

Для контактів з окупантами жінка спочатку використовувала власний мобільний телефон. Потім, для конспірації зв’язку, російські спецслужбісти за допомогою дрона "перекинули" їй з лівого берега пакунок з новим смартфоном.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків у подружжя вилучили мобільні телефони з доказами злочинів на користь РФ.

Затриманим оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.