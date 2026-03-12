12:50  12 березня
12 березня 2026, 14:20

"Відкати" на каналізації: на Одещині чиновники вимагали від підприємця десятки тисяч хабарів

12 березня 2026, 14:20
Фото: прокуратура
Прокурори повідомили про підозру директору комунального підприємства та його заступнику у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у змові. Стали відомі деталі схеми

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили діяльність керівника та заступника одного з комунальних підприємств сільської ради в Одеському районі. Як з'ясувала прокуратура, комунальне підприємство та ФОП уклали договір про надання послуг. Підприємець повинен був приймати каналізаційні стоки з асенізаторських автомобілів у приймальний каналізаційний колодязь КП.

Проте чиновники розробили схему з хабарями. Директор підприємства та його заступник поставили чоловіку вимоги: щомісяця підприємець повинен був детально звітувати про свої доходи, а потім із цієї суми платити "відкати". Одну частину перераховували на рахунок комунального підприємства, а іншу частину коштів чиновники отримували готівкою.

У лютому підприємець передав посадовцям 70 тисяч гривень, а в березні — ще 75 тисяч гривень. Наразі обидва чиновники отримали підозри. Їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою із заставою.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

