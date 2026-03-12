"Відкати" на каналізації: на Одещині чиновники вимагали від підприємця десятки тисяч хабарів

Фото: прокуратура

Прокурори повідомили про підозру директору комунального підприємства та його заступнику у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у змові. Стали відомі деталі схеми

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили діяльність керівника та заступника одного з комунальних підприємств сільської ради в Одеському районі. Як з'ясувала прокуратура, комунальне підприємство та ФОП уклали договір про надання послуг. Підприємець повинен був приймати каналізаційні стоки з асенізаторських автомобілів у приймальний каналізаційний колодязь КП.

Проте чиновники розробили схему з хабарями. Директор підприємства та його заступник поставили чоловіку вимоги: щомісяця підприємець повинен був детально звітувати про свої доходи, а потім із цієї суми платити "відкати". Одну частину перераховували на рахунок комунального підприємства, а іншу частину коштів чиновники отримували готівкою.

У лютому підприємець передав посадовцям 70 тисяч гривень, а в березні — ще 75 тисяч гривень. Наразі обидва чиновники отримали підозри. Їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою із заставою.

