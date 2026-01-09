Житель Закарпаття за 4000 доларів організував втечу в Угорщину для 23-річного киянина
23-річного чоловіка, який збирався незаконно переправити особу через українсько-угорський кордон затримали правоохоронці на Закарпатті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Прикордонникам вдалось встановити, що житель Мукачівського району організував незаконний перетин кордону з України в Угорщину для 23-річного жителя Києва.
Незаконні послуги зловмисник оцінив у 4000 доларів США.
Закарпатцю вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3. ст. 332 ККУ та ст. 114-1 ККУ. У разі доведення вини у суді, йому загрожує покарання у вигляді 9 років позбавленням волі.
Як повідомлялось, на Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
