12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 13:54

Житель Закарпаття за 4000 доларів організував втечу в Угорщину для 23-річного киянина

09 січня 2026, 13:54
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

23-річного чоловіка, який збирався незаконно переправити особу через українсько-угорський кордон затримали правоохоронці на Закарпатті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонникам вдалось встановити, що житель Мукачівського району організував незаконний перетин кордону з України в Угорщину для 23-річного жителя Києва.

Незаконні послуги зловмисник оцінив у 4000 доларів США.

Закарпатцю вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3. ст. 332 ККУ та ст. 114-1 ККУ. У разі доведення вини у суді, йому загрожує покарання у вигляді 9 років позбавленням волі.

Як повідомлялось, на Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ДПСУ прикордонники втеча за кордон Угорщина схема
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 10:32
На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців
30 грудня 2025, 13:56
На Закарпатті родина з 6 дітьми ледь не загинула у власному будинку
29 грудня 2025, 17:55
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Російський дрон поцілив у приватний будинок у Дружківці
09 січня 2026, 14:11
З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
09 січня 2026, 14:04
Хабар кросовером: посадовцю Рівненського ТЦК оголосили підозру
09 січня 2026, 13:57
Побив та намагався зґвалтувати: на Львівщині чоловік накинувся на 14-річну
09 січня 2026, 13:55
Українські прикордонники знищили майже три десятки ворожих дронів на Сумщині та Миколаївщині
09 січня 2026, 13:34
На Волині знайшли мертвим 18-річного хлопця: поліція з'ясовує обставини
09 січня 2026, 13:29
На Тернопільщині чоловік незаконно проник до магазину: що йому загрожує
09 січня 2026, 13:25
У Житомирі іномарка збила пенсіонерку
09 січня 2026, 13:25
Інженерів і конструкторів, здатних влаштувати блекаут у Москві та захистити Київ від дронів, відправляють в окопи
09 січня 2026, 13:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »