Житель Закарпаття за 4000 доларів організував втечу в Угорщину для 23-річного киянина

фото: ДПСУ

23-річного чоловіка, який збирався незаконно переправити особу через українсько-угорський кордон затримали правоохоронці на Закарпатті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонникам вдалось встановити, що житель Мукачівського району організував незаконний перетин кордону з України в Угорщину для 23-річного жителя Києва.

Незаконні послуги зловмисник оцінив у 4000 доларів США.

Закарпатцю вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3. ст. 332 ККУ та ст. 114-1 ККУ. У разі доведення вини у суді, йому загрожує покарання у вигляді 9 років позбавленням волі.

