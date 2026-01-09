На Закарпатті викрили масштабну наркомережу: заробляли понад півмільйона на місяць

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Організатором виявився 40-річний житель Ужгорода, який раніше вже був судимий за наркозлочини. Він залучив спільників, чітко розподілив ролі та збудував бізнес на заборонених речовинах. Відомо, що за місяць зловмисники заробляли близько півмільйона гривень.

"Усім фігурантам інкримінують ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний обіг наркотичних засобів, вчинений організованою групою. Матеріали щодо двох інших учасників, серед яких — уродженець російської федерації, виділено в окреме кримінальне провадження, триває розслідування", - повідомляє поліція.

