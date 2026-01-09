14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
14:04  09 січня
З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 14:55

На Закарпатті викрили масштабну наркомережу: заробляли понад півмільйона на місяць

09 січня 2026, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили наркотичну мережу в Закарпатті. Зловмисники налагодили масштабний канал збуту наркотиків і психотропів

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Організатором виявився 40-річний житель Ужгорода, який раніше вже був судимий за наркозлочини. Він залучив спільників, чітко розподілив ролі та збудував бізнес на заборонених речовинах. Відомо, що за місяць зловмисники заробляли близько півмільйона гривень.

"Усім фігурантам інкримінують ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний обіг наркотичних засобів, вчинений організованою групою. Матеріали щодо двох інших учасників, серед яких — уродженець російської федерації, виділено в окреме кримінальне провадження, триває розслідування", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Львівщину екстрадували наркоділка. Він протягом восьми років переховувався від слідства у Німеччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики Закарпаття
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Волині бізнесмен допомагав чоловікам, які тікали за кордон
09 січня 2026, 15:45
На Волині затримали правоохоронця, який вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку
09 січня 2026, 15:23
У Києві запровадили екстрені відключення світла
09 січня 2026, 14:54
Ексдепутат з Харківщини "забув" задекларувати активи на понад 31 млн грн
09 січня 2026, 14:36
На вихідні Україну накриють сильні морози
09 січня 2026, 14:33
В Україні запустили сервіс екстреної допомоги, що працює без мобільного зв’язку
09 січня 2026, 14:21
Російський дрон поцілив у приватний будинок у Дружківці
09 січня 2026, 14:11
З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
09 січня 2026, 14:04
Хабар кросовером: посадовцю Рівненського ТЦК оголосили підозру
09 січня 2026, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »