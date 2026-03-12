12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
11:27  12 березня
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 14:35

На Буковині всі жителі біля ринку завмерли, щоб вшанувати полеглих героїв

12 березня 2026, 14:35
Фото з відкритих джерел
В Україні о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання "Зупинись і вшануй". У містечку на Буковині всі жителі на центральній вулиці спинились, щоб вшанувати військових

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Як розповіли активісти, це сталось у Вижниці. На центральній дорозі біля ринку, мешканці громади зупинилися під час загальнонаціональної хвилини мовчання "Зупинись і вшануй". У цей момент стихли всі розмови, а мить ніби завмерла.

Активісти зазначили, що в цей момент кожен подумки звертається до тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Хто віддав своє життя за Україну.

"До вшанування пам’яті долучилися представники районного офісу у Вижниці ГО "Захист Держави", військові 93 ТРО "Бойові гуцули", 81-ї окремої аеромобільної бригади та небайдужі жителі громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув Микола Дзяк – лікар, науковець і легенда дніпровської інді-сцени. З початком повномасштабного вторгнення РФ він добровільно пішов на службу ЗСУ.

військові війна активіст Чернівецька область
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
