На Буковині всі жителі біля ринку завмерли, щоб вшанувати полеглих героїв

Фото з відкритих джерел

В Україні о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання "Зупинись і вшануй". У містечку на Буковині всі жителі на центральній вулиці спинились, щоб вшанувати військових

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Як розповіли активісти, це сталось у Вижниці. На центральній дорозі біля ринку, мешканці громади зупинилися під час загальнонаціональної хвилини мовчання "Зупинись і вшануй". У цей момент стихли всі розмови, а мить ніби завмерла.

Активісти зазначили, що в цей момент кожен подумки звертається до тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Хто віддав своє життя за Україну.

"До вшанування пам’яті долучилися представники районного офісу у Вижниці ГО "Захист Держави", військові 93 ТРО "Бойові гуцули", 81-ї окремої аеромобільної бригади та небайдужі жителі громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув Микола Дзяк – лікар, науковець і легенда дніпровської інді-сцени. З початком повномасштабного вторгнення РФ він добровільно пішов на службу ЗСУ.