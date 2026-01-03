09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
14:15  03 січня
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
11:15  03 січня
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 17:28

Зеленський анонсував нові призначення керівників ОВА у п'яти областях

03 січня 2026, 17:28
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у регіонах та проведення консультацій щодо призначення нових керівників обласних військових адміністрацій

Про це глава держави написав у своєму дописі в соціальних мережах, передає RegioNews.

Йдеться одразу про п'ять областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку.

За словами президента, коло кандидатів на посади очільників областей уже сформоване. Остаточні рішення мають бути ухвалені найближчим часом.

"Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення", – зазначив Володимир Зеленський.

Очікується, що після погодження урядом нові керівники регіонів розпочнуть виконання своїх обов'язків уже наступного тижня. Президент наголосив, що процес оновлення управлінських команд в областях триває в межах чинних процедур та з урахуванням поточних викликів.

Нагадаємо, президент України заявив про можливі кадрові зміни в уряді, які стосуються ключових міністерств. Одним із варіантів розглядається призначення чинного прем'єр-міністра на іншу посаду.

Кабмін призначення ОВА Зеленський кадрові рішення
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Лише 1 питання про мир: у Верховній Раді озвучили формат референдуму
03 січня 2026, 18:58
Нова шахрайська схема: українцям надходять фейкові SMS від "пошти" з фішинговими посиланнями
03 січня 2026, 18:12
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
У Івано-Франківській лікарні врятували 7-річного хлопчика після проковтнутої батарейки
03 січня 2026, 15:50
Денис Шмигаль може очолити Міністерство енергетики – Зеленський
03 січня 2026, 15:17
У Львові вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув 4 січня у Торецьку
03 січня 2026, 14:59
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
На Херсонщині від атак дронів та артилерії загинули 2 цивільних, ще двоє поранені
03 січня 2026, 13:30
У Києві 16-річна дівчина отримала 73% опіків після падіння в яму з окропом
03 січня 2026, 12:45
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
