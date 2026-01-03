Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у регіонах та проведення консультацій щодо призначення нових керівників обласних військових адміністрацій

Про це глава держави написав у своєму дописі в соціальних мережах, передає RegioNews.

Йдеться одразу про п'ять областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку.

За словами президента, коло кандидатів на посади очільників областей уже сформоване. Остаточні рішення мають бути ухвалені найближчим часом.

"Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення", – зазначив Володимир Зеленський.

Очікується, що після погодження урядом нові керівники регіонів розпочнуть виконання своїх обов'язків уже наступного тижня. Президент наголосив, що процес оновлення управлінських команд в областях триває в межах чинних процедур та з урахуванням поточних викликів.

