18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 16:45

Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів

23 лютого 2026, 16:45
фото: Офіс Президента України
Харківський нардеп Дмитро Микиша був обраний на мажоритарному окрузі від партії "Слуга народу", розповів про підготовку влади до виборів

Як передає RegioNews, про це він повідомив у ексклюзивному інтерв’ю виданню "Думка".

За його словами, тисяча Зеленського, три тисячі кілометрів по УЗ, 15 тисяч для бізнесу – це все передвиборчі обіцянки чинної влади.

Це гречка. Фактично, політична, фінансова гречка, просто 2.0 чи 3.0, я не знаю

На думку нардепа, це історія, "коли ти сам не до кінця знаєш, куди тебе оця вся історія світова завтра виведе".

Якщо раптом так складається, що побігли, вибори, ти маєш бути готовий, і готовий бути максимально і більше, ніж всі інші. Тому в них викуплені борди всі, повірте, вже давним-давно

Раніше нардеп Дмитро Микиша розповів про логіку кадрових рішень президента України Володимира Зеленський. На його думку, все вирішує в Україні лише Зеленський.

