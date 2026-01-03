Фото: ілюстративне

Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про тимчасове призупинення роботи "Єдиного реєстру зброї". Це пов’язано з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми інформаційної системи МВС.

Реєстр не буде доступний з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. У цей час користувачі не зможуть користуватися сервісами, які взаємодіють з ЄРЗ.

Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи. У МВС закликають громадян заздалегідь планувати операції, що потребують доступу до Реєстру, та враховувати тимчасові обмеження.

Нагадаємо, українці вже згенерували понад 550 тисяч дозволів на зареєстровану зброю через застосунок "Дія" – сервіс став доступним із березня 2025 року та дозволив отримувати документи в електронному форматі без відвідування установ.