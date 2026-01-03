09:17  03 січня
03 січня 2026, 11:15

Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати

03 січня 2026, 11:15
Фото: ілюстративне
Доступ до "Єдиного реєстру зброї" тимчасово обмежено через планове оновлення системи МВС

Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про тимчасове призупинення роботи "Єдиного реєстру зброї". Це пов’язано з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми інформаційної системи МВС.

Реєстр не буде доступний з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. У цей час користувачі не зможуть користуватися сервісами, які взаємодіють з ЄРЗ.

Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи. У МВС закликають громадян заздалегідь планувати операції, що потребують доступу до Реєстру, та враховувати тимчасові обмеження.

Нагадаємо, українці вже згенерували понад 550 тисяч дозволів на зареєстровану зброю через застосунок "Дія" – сервіс став доступним із березня 2025 року та дозволив отримувати документи в електронному форматі без відвідування установ.

зброя безпека МВС реєстрація оновлення даних  Єдиний реєстр зброї
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
