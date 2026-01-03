Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
Доступ до "Єдиного реєстру зброї" тимчасово обмежено через планове оновлення системи МВС
Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.
Міністерство внутрішніх справ повідомило про тимчасове призупинення роботи "Єдиного реєстру зброї". Це пов’язано з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми інформаційної системи МВС.
Реєстр не буде доступний з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року. У цей час користувачі не зможуть користуватися сервісами, які взаємодіють з ЄРЗ.
Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи. У МВС закликають громадян заздалегідь планувати операції, що потребують доступу до Реєстру, та враховувати тимчасові обмеження.
Нагадаємо, українці вже згенерували понад 550 тисяч дозволів на зареєстровану зброю через застосунок "Дія" – сервіс став доступним із березня 2025 року та дозволив отримувати документи в електронному форматі без відвідування установ.