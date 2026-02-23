У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон

Фото: з відкритих джерел

У Куп'янську Харківської області троє російських військовослужбовців добровільно здалися в полон, звернувшись до проєкту Координаційного штабу "Хочу жить"

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Після отримання заявки фахівці проєкту зв'язалися з корпусом Нацгвардії України "Хартія", який проводить зачистку міста. Бійці встановили контакт із росіянами та провели спецоперацію з їх евакуації.

Весь процес – від телефонного спілкування до виведення полонених з міста – був задокументований нацгвардійцями на відео.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області