У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
У Куп'янську Харківської області троє російських військовослужбовців добровільно здалися в полон, звернувшись до проєкту Координаційного штабу "Хочу жить"
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.
Після отримання заявки фахівці проєкту зв'язалися з корпусом Нацгвардії України "Хартія", який проводить зачистку міста. Бійці встановили контакт із росіянами та провели спецоперацію з їх евакуації.
Весь процес – від телефонного спілкування до виведення полонених з міста – був задокументований нацгвардійцями на відео.
Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області