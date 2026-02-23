У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ

Фото: Нацполіція

У Дніпрі підлітки на вулиці напали на 45-річного військового. Його з тяжкими травмами госпіталізували

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 17 лютого. Між військовим та неповнолітніми стався конфлікт. У ході сварки підлітки жорстоко побили чоловіка, забрали його особисті речі (сумку, годинник, мобільний телефон та павербанк) та втекли. Наступного дня з численними тілесними ушкодженнями військового знайшли на вулиці Пастера в центрі Дніпра.

Правоохоронці знайшли зловмисників. Ними виявились хлопці 16 та 17 років. Їх затримали та повідомили про підозру. Тепер підліткам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

