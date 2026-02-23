Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність

фото: Думка

Як передає RegioNews, про це він повідомив у ексклюзивному інтерв’ю виданню "Думка".

На питання журналіста про те, "чому Зеленський не залишив Василя Малюка на посаді?", нардеп відповів, що "вирішувати в цій держави буде тільки Зеленський".

Це його бачення, це рішення

На думку Микиша, змінили фактично всіх тих, хто потенційно, хоч трошки, показав певні моменти суб'єктності. Зокрема він згадав Малюка та Буданова.

Також народний депутат прокоментував вплив Єрмака.

Все одно в нього вплив лишається. Давайте не забувати, що на його місце прийшов Кирило Олексійович. Людина також досвідчена, мудра, і вона, якщо і буде грати, то точно не тут і зараз, шашкою махати не буде. Вона, як то кажуть, сяде спокійно, укоріниться, а потім все це потрошечку змінить, і змінить досить якісно. Це історія не про отут відрубав і завтра виросло, це системна робота...

