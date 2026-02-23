18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 16:03

Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність

23 лютого 2026, 16:03
Читайте также на русском языке
фото: Думка
Читайте также
на русском языке

Харківський нардеп Дмитро Микиша розповів про логіку кадрових рішень президента України Володимира Зеленський

Як передає RegioNews, про це він повідомив у ексклюзивному інтерв’ю виданню "Думка".

На питання журналіста про те, "чому Зеленський не залишив Василя Малюка на посаді?", нардеп відповів, що "вирішувати в цій держави буде тільки Зеленський".

Це його бачення, це рішення

На думку Микиша, змінили фактично всіх тих, хто потенційно, хоч трошки, показав певні моменти суб'єктності. Зокрема він згадав Малюка та Буданова.

Також народний депутат прокоментував вплив Єрмака.

Все одно в нього вплив лишається. Давайте не забувати, що на його місце прийшов Кирило Олексійович. Людина також досвідчена, мудра, і вона, якщо і буде грати, то точно не тут і зараз, шашкою махати не буде. Вона, як то кажуть, сяде спокійно, укоріниться, а потім все це потрошечку змінить, і змінить досить якісно. Це історія не про отут відрубав і завтра виросло, це системна робота...

Нагадаємо, нещодавно мер Харкова Терехов звернувся до Шмигаля та "Укренерго" через тривалі відключення світла. Він закликав переглянути умови графіків відключень та максимально скоротити час відключень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика Володимир Зеленський нардеп Харківська область
За новим політичним проєктом Терехова та Арахамії стоять Столар і Татаров – джерела
23 лютого 2026, 13:26
Потенційний рейтинг нової партії Терехова і Арахамії – близько 4%
23 лютого 2026, 11:36
Арахамія, Терехов та Абрамович створюють нову партію – ЗМІ
23 лютого 2026, 10:21
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »