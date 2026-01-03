09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
03 січня 2026, 09:59

У столиці Венесуели лунали серії вибухів і робота ППО: що відомо про події в Каракасі

03 січня 2026, 09:59
Фото: місцеві ЗМІ
У Венесуелі на тлі масштабної атаки запровадили воєнний стан

Про це повідомляє видання "Reuters", передає RegioNews.

За даними низки міжнародних медіа, в столиці країни Каракасі зафіксовано серію вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та активний рух військової техніки. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу, мешканці повідомляють про звуки авіації над житловими районами.

Журналістка "CBS News" Дженніфер Джейкобс заявила, що президент США Дональд Трамп віддав наказ про завдання ударів по цілях на території Венесуели. Водночас представники американської адміністрації у першому коментарі зазначили, що їм "відомі" повідомлення про вибухи над Каракасом, не надаючи детальних пояснень. Офіційного підтвердження масштабів операції з боку США наразі немає.

За інформацією "Clash", венесуельська бронетехніка масово стягується до президентського палацу. Також повідомляється про частковий блекаут у столиці після ударів по великій військовій базі. Видання "Sky News Arabia" пише про атаку на будинок міністра оборони Венесуели та портову інфраструктуру Каракаса. Ситуація в місті залишається напруженою, рух транспорту обмежений у кількох районах.

Агентство "Reuters" повідомило про висадку американських наземних сил на території Венесуели. Раніше про появу американських військових у Каракасі також заявляв народний депутат України Олексій Гончаренко. Офіційна влада Венесуели поки не оприлюднила розгорнуту позицію щодо подій, а міжнародні організації уважно стежать за розвитком ситуації, яка може мати серйозні наслідки для регіональної та глобальної безпеки.

Венесуела вибух військова операція безпека США Столиця
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
