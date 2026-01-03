Фото: місцеві ЗМІ

Про це повідомляє видання "Reuters", передає RegioNews.

За даними низки міжнародних медіа, в столиці країни Каракасі зафіксовано серію вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та активний рух військової техніки. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу, мешканці повідомляють про звуки авіації над житловими районами.

Журналістка "CBS News" Дженніфер Джейкобс заявила, що президент США Дональд Трамп віддав наказ про завдання ударів по цілях на території Венесуели. Водночас представники американської адміністрації у першому коментарі зазначили, що їм "відомі" повідомлення про вибухи над Каракасом, не надаючи детальних пояснень. Офіційного підтвердження масштабів операції з боку США наразі немає.

За інформацією "Clash", венесуельська бронетехніка масово стягується до президентського палацу. Також повідомляється про частковий блекаут у столиці після ударів по великій військовій базі. Видання "Sky News Arabia" пише про атаку на будинок міністра оборони Венесуели та портову інфраструктуру Каракаса. Ситуація в місті залишається напруженою, рух транспорту обмежений у кількох районах.

Агентство "Reuters" повідомило про висадку американських наземних сил на території Венесуели. Раніше про появу американських військових у Каракасі також заявляв народний депутат України Олексій Гончаренко. Офіційна влада Венесуели поки не оприлюднила розгорнуту позицію щодо подій, а міжнародні організації уважно стежать за розвитком ситуації, яка може мати серйозні наслідки для регіональної та глобальної безпеки.