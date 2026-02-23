"Діти думали, що це приліт": з'явились подробиці вибуху в ліцеї Дніпра

Фото: Нацполіція

У поліції зробили заяву щодо вибуху в дніпровському ліцеї. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Про це повідомляє поліція Дніпра, передає RegioNews.

Попередньо, вибух та задимлення стались, коли учням демонстрували боєприпаси. За словами правоохоронців, внаслідок інциденту двоє дітей травмувались. У школярів легкі тілесні ушкодження.

Як розповіла журналістам мати одного з учнів, коли це сталось, діти подумали, що це "приліт". Зараз діти поїхали з батьками до лікарні, бо в них "болять вуха".

Нагадаємо, вибух у ліцеї Дніпра стався зранку 23 лютого. У соціальних мережах публікували кадри з місця подій. Повідомлялось, що учнів та вчителів оглушило внаслідок вибуху.