Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчий тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг, дощ і тумани

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, найближчими днями видимість очікується низькою. У вівторок, 24-го лютого, в більшості областей України буде тепло. Вночі близько "нуля", вдень 0…+3 градуси, на півдні та заході +3…+8 градусів.

У Києві завтра очікується дощ і туман. Вночі близько "нуля", вдень +2 градуси.

"25-го лютого погода істотно не зміниться. А ось 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання", – додала Н.Діденко.

Як повідомлялось, в понеділок, 23 лютого, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.