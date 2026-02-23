18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 16:45

Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян

23 лютого 2026, 16:45
Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Виявилось, що росіяни завербували її через Telegram ще минулого року

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка двічі їздила в одне з сіл і знімала територію військової частини для підтвердження місця знаходження спеціальної техніки, що виконує завдання з виявлення та супроводження засобів повітряного нападу противника. Вона знімала для росіян об'єкти зі вказаними датами та координатами.

У квітні минулого року вона встановила мобільний телефон із павербанком для відеозйомки і дистанційного спостереження за залізничною колією і складами, що рухаються цією колією. Того дня жінка була затримана правоохоронцями.

На суді вона провини не визнала. За її словами, вона шукала підробіток, і їй запропонували розклеювати оголошення. Вона нібито відправила фотозвіт та отримала за це гроші на криптогаманець, і не підозрювала, що знімає військовий об'єкт.

Проте з'ясувалось, що жінка не зверталась до Центру зайнятості. Що стосується роботи на росіян, то за це вона отримала 4 тисячі гривень. Тепер суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше отримали вирок два агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра.

