На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області визнав винуватою мешканку Лубен. Вона у Viber-групі публікувала повідомлення про те, де саме в місті працюють представники ТЦК та СП

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що жінка раніше не мала проблем із законом. Вона має вищу освіту та виховує малолітню дитину. Як з'ясували правоохоронці, вона приєдналася до публічної Viber-спільноти з понад 13 тисячами учасників.

Ця спільнота використовувалась для збору та поширення інформації про місця перебування співробітників ТЦК та СП; розташування мобільних груп і блокпостів; проведення мобілізаційних заходів.

Жінка неодноразово публікувала там повідомлення, де вказувала конкретні вулиці та ділянки поблизу магазинів та житлових будинків. Відомо про щонайменше дев'ять таких випадків.

На суді вона визнала провину та зробила внесок 5 000 грн на офіційний рахунок Національного банку України на підтримку Збройних Сил України (конкретної військової частини).

Суд призначив покарання — 5 років позбавлення волі; звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

