18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 16:15

На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК

23 лютого 2026, 16:15
Ілюстративне фото
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області визнав винуватою мешканку Лубен. Вона у Viber-групі публікувала повідомлення про те, де саме в місті працюють представники ТЦК та СП

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що жінка раніше не мала проблем із законом. Вона має вищу освіту та виховує малолітню дитину. Як з'ясували правоохоронці, вона приєдналася до публічної Viber-спільноти з понад 13 тисячами учасників.

Ця спільнота використовувалась для збору та поширення інформації про місця перебування співробітників ТЦК та СП; розташування мобільних груп і блокпостів; проведення мобілізаційних заходів.

Жінка неодноразово публікувала там повідомлення, де вказувала конкретні вулиці та ділянки поблизу магазинів та житлових будинків. Відомо про щонайменше дев'ять таких випадків.

На суді вона визнала провину та зробила внесок 5 000 грн на офіційний рахунок Національного банку України на підтримку Збройних Сил України (конкретної військової частини).

Суд призначив покарання — 5 років позбавлення волі; звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
20 лютого 2026, 11:58
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Десятки тисяч "зеленими" за бронювання: у Києві працівника СБУ викрили на схемі для ухилянтів
23 лютого 2026, 18:55
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
