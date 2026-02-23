На Полтавщині чоловік загинув, коли ремонтував авто

Фото: Нацполіція

На Полтавщині розслідують загибель чоловіка. Він отримав смертельну травму під час ремонту авто

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 22 лютого в селі Сергіївка. Як з'ясували поліцейські, 24-річний чоловік ремонтував автомобіль ВАЗ-21099. Під час ремонту машина впала з домкрата та смертельно травмувала чоловіка. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини події встановлює поліція", - повідомили в полції.

