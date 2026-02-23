На Полтавщині чоловік загинув, коли ремонтував авто
На Полтавщині розслідують загибель чоловіка. Він отримав смертельну травму під час ремонту авто
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась 22 лютого в селі Сергіївка. Як з'ясували поліцейські, 24-річний чоловік ремонтував автомобіль ВАЗ-21099. Під час ремонту машина впала з домкрата та смертельно травмувала чоловіка. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини події встановлює поліція", - повідомили в полції.
Нагадаємо, раніше у Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини. Для транспортування тіл до цивільних територій залучили гірських рятувальників.