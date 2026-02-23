фото: ГО Захист Держави. Рівне

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ГО Захист Держави. Рівне у Фейсбуці, яка є співоргаізатором турніру.

У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу. У турнірі взяли участь три команди: ФК "Верес-Мрія", ФК "Вікінги" з Тернополя та ФК "Сталь-Буковина" з Чернівців.

"Ми вболівали за всіх учасників, адже у таких турнірах головне – сила духу, підтримка та приклад незламності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку 2025 року в Рівному відкрили інклюзивний маршрут. Маршрут являє собою 1,5 км безбар’єрного простору, який з’єднав ключові локації міста, зробивши їх доступними для ветеранів та маломобільних груп населення.