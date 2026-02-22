18:40  22 лютого
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
18:10  22 лютого
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
UA | RU
UA | RU
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
22 лютого 2026, 16:55

Віра у США повернулася: Верховний Суд обмежив дії Трампа

22 лютого 2026, 16:55
Читайте также на русском языке
Верховний Суд США повернув віру у США. Принаймні, повернув надію
Верховний Суд США повернув віру у США. Принаймні, повернув надію
Фото: ЕРА
Читайте также
на русском языке

Що сталось? Верховний Суд визнав, що введення Трампом направо і наліво мит є незаконним. І цим рішенням, фактично, відмінивши всі введені Трампом мита.

Чому це важливо? Ну бо ми вже цілий рік ставили одне і те запитання. А де ж ці відомі американські інститути, всі ці стримання і противаги. Хто зупинить Трампа, який зносе все на своєму шляху. І чи не побудує він в США автократію імені себе, відмінивши вибори і порушивши Конституцію. І було багато приводів думати, що все у нього вийде.

І таке США перестало бути союзником для України і ЄС. Маючи більше спільного із Росією і Китаєм. І це лякало. Бо краще мати США на своєму боці. І уж точно не хочеться мати США на боці своїх ворогів. І пережити 4 роки Трампа – це один виклик. А от отримати системно і довгострокову авторитарні США – зовсім інша проблема. Як для України, так і, до речі, для світової економіки.

Але інститути, як виявилось, працюють. І це рішення Верховного Суду тим більше важливе, бо завжди вважалось, що Суд до Трампа лояльний. І там більшість консервативних суддів, що тяжіють до республіканців. Або просто завдячують своєму перебуванню в цій інстанції самому Дональду Трампу.

І от начебно лояльний до Трампа Верховний Суд по дуже важливому для Трампу питанню, а може й по наважливішому, приймає антитрампівське рішення. Рятуючи таким чином і економіку США. Для якої ці мита стали дуже сильним тягарем. І власне, показуючи, навіщо потрібні незалежні інститути.

А це означає, що інститути працюють. Символічно, що це продемонстрував Верховний Суд, враховуючи, як важливо верховенство права в американській культурі. І це означає, що той самий Верховний Суд не піде на пряме порушення Конституції чи брутальне порушення закону, якщо Трампу буде цього вимагати. Наприклад, по третьому терміну. І Трамп тепер це буде знати. У лояльності є межи. Ідеологія не виправдає все.

Символічно, що це рішення стосувалось саме економіки. Бо для економіки, власне, критична наявність тих самих стримань і противаг. Незалежних інститутів. І так, Трамп тимчасово ввів тепер інші мита. Але тільки тимчасово. І переважно вони нижчі. І вся конструкція шантажу і тиску того самого ЄС тепер розвалилась. Цікаво, правда, чи вплине це тепер на бажання Індії купляти російську нафту. Так само цікаво, чи наблизило це удари по Ірану. Бо треба ж чимось перекрити в телевізорі таку епічну поразку...

Але це все не про те. Головне, що американська демократія чи не вперше продемонструвала свою стійкість. А це дає надію....

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Дональд Трамп Україна США Європа економіка рішення вита
 
Підписуйтесь на RegioNews
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
22 лютого 2026, 18:40
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
22 лютого 2026, 18:10
Зеленський доручив посилити захист неба на Сумщині
22 лютого 2026, 17:43
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у чотирьох областях
22 лютого 2026, 16:13
Аварія на водогоні: Самар на Дніпропетровщині залишився без води
22 лютого 2026, 15:49
Понад 1300 дронів і сотні ракет за тиждень: Зеленський про атаки РФ на Україну
22 лютого 2026, 15:19
Теракт у Львові: поліція показала відео, на якому підозрювана встановлює вибухівку у сміттєві баки
22 лютого 2026, 14:35
У Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС
22 лютого 2026, 14:06
На Сумщині дрон атакував "швидку": четверо загиблих, серед них поліцейський і його дружина-медик
22 лютого 2026, 13:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Юрій Луценко
Всі блоги »