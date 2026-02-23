18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 12:20

У Чернігові після косметичної операції в приватній клініці померла жінка

23 лютого 2026, 12:20
Ілюстративне фото: pixabay
Поліція розслідує обставини смерті жінки після косметологічних процедур в одній з приватних клінік в Чернігові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські 21 лютого виявили в соцмережах допис про жінку, яка потрапила до лікарні у тяжкому стані після візиту до приватної косметологічної клініки. Перевірка підтвердила: 42-річній пацієнтці зробили естетичну операцію, після якої вона знепритомніла. Жінку госпіталізували, проте згодом вона померла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Призначена низка експертних досліджень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі помилково прооперували здорову руку дитини. Травматологам повідомили про підозру.

23 лютого 2026
