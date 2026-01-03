Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрове рішення щодо уряду, оголосивши Дениса Шмигаля новим міністром енергетики та віцепрем'єр-міністром України

Про це глава держави написав у своїх соціальних мережах після робочої зустрічі з посадовцем, передає RegioNews.

За словами президента, ключовим фактором для цього призначення стала попередня робота Шмигаля у Міністерстві оборони.

"Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент окремо підкреслив, що стабільність і швидкість рішень в енергетиці мають критичне значення в умовах постійних російських атак.

"Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб", – зазначив Зеленський.

Також глава держави повідомив про консультації з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та висловив сподівання на підтримку цього кадрового рішення у Верховній Раді. Він наголосив, що розраховує на консолідовану позицію парламенту щодо призначення Дениса Шмигаля на посади першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Окрім того, ввечері у п'ятницю повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.