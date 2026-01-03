09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
03 січня 2026, 15:17

Денис Шмигаль може очолити Міністерство енергетики – Зеленський

03 січня 2026, 15:17
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрове рішення щодо уряду, оголосивши Дениса Шмигаля новим міністром енергетики та віцепрем'єр-міністром України

Про це глава держави написав у своїх соціальних мережах після робочої зустрічі з посадовцем, передає RegioNews.

За словами президента, ключовим фактором для цього призначення стала попередня робота Шмигаля у Міністерстві оборони.

"Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент окремо підкреслив, що стабільність і швидкість рішень в енергетиці мають критичне значення в умовах постійних російських атак.

"Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб", – зазначив Зеленський.

Також глава держави повідомив про консультації з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та висловив сподівання на підтримку цього кадрового рішення у Верховній Раді. Він наголосив, що розраховує на консолідовану позицію парламенту щодо призначення Дениса Шмигаля на посади першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Окрім того, ввечері у п'ятницю повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Деніс Шмигаль уряд енергетика Зеленський Володимир кадрові рішення
Понад $6 млрд залучило Міноборони для розвитку українського ОПК у 2025 році
03 січня 2026, 10:40
Очільника ДПСУ замінять: Зеленський розповів про подальшу долю Дейнека
02 січня 2026, 18:14
Зеленський призначив нового керівника ГУР: хто замінить Буданова
02 січня 2026, 17:42
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
У Львові вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув 4 січня у Торецьку
03 січня 2026, 14:59
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
На Херсонщині від атак дронів та артилерії загинули 2 цивільних, ще двоє поранені
03 січня 2026, 13:30
У Києві 16-річна дівчина отримала 73% опіків після падіння в яму з окропом
03 січня 2026, 12:45
У Кам’янському 29-річний чоловік застрелив опонента під час конфлікту
03 січня 2026, 12:30
На Житомирщині Mercedes наїхав на 44-річну пішохідку: жінка загинула на місці
03 січня 2026, 12:00
До Києва прибули міжнародні радники з безпекових питань
03 січня 2026, 11:45
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »