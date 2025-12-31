Стало відомо, якою буде погода в Україні 1 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

На заході, сході та північному сході України в новорічну ніч також випаде невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер переважно західний, на заході країни – південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до -11…-16 градусів, вдень очікується -6…-11 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік. Також нашу країну накриє арктичне повітря.