15:09  31 грудня
Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини
12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
31 грудня 2025, 17:29

Стало відомо, якою буде погода в Україні 1 січня

31 грудня 2025, 17:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на четвер, 1 січня. Синоптики обіцяють справжню зимову погоду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

На заході, сході та північному сході України в новорічну ніч також випаде невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер переважно західний, на заході країни – південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до -11…-16 градусів, вдень очікується -6…-11 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік. Також нашу країну накриє арктичне повітря.

30 грудня 2025
07 серпня 2025
