Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

На западе, востоке и северо-востоке Украины в новогоднюю ночь выпадет небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.

Ветер преимущественно западный, на западе страны – юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -11...-16 градусов, днем ожидается -6...-11 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год. Также нашу страну накроет арктический воздух.